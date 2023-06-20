Минздрав при регистрации цен на ЖНВЛП будет ориентироваться на данные из системы маркировки

Минздрав при рассмотрении заявлений на регистрацию или перерегистрацию цен на ЖНВЛП будет сверять указанные заявителем данные об объемах ввоза и ценах на препараты с данными в СМДЛП. Заявителей также обяжут предоставлять статформу о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства.

Минздрав доработал правила государственной регистрации цен на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП). При проверке полноты и достоверности заявлений на регистрацию или перерегистрацию цен ведомство планирует проводить сверку с данными из системы маркировки движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Такая инициатива добавлена в текст проекта, который сейчас проходит общественные обсуждения на портале проектов нормативных актов.

За счет интеграции в государственную услугу данных из СМДЛП могут быть сокращены промежуточные этапы направления запросов в Росздравнадзор и ФТС. Проверка данных об объемах и ценах ввоза иностранных лекарств будет осуществляться регулятором напрямую, через систему маркировки.

Заявителей также обяжут представлять копию формы № 2-ЛЕК (пром) «Сведения о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства». В первоначальной версии документа предоставление статформы было добровольным, на усмотрение самого заявителя.

Отдельные изменения внесены в саму процедуру. Они направлены на максимальный переход к электронной услуге и отказ от бумажного документооборота. Так, необходимые таблицы с расчетами и обоснованием цен можно будет подавать в электронной редактируемой форме. Все запросы регуляторов и ответы на них предполагается также направлять в электронной форме, через личный кабинет заявителя.

Появилась опция на семь рабочих дней продлить срок предоставления ответа на уточняющий запрос ФАС. В таком случае общий срок предоставления ФАС госуслуги будет приостановлен, говорится в документе.

Инициативу по обновлению правил государственной регистрации цен на ЖНВЛП Минздрав представил в середине августа прошлого года. В ее основу был положен полный переход на электронный формат предоставления государственной услуги. Также планировалось сократить количество предоставляемых заявителями документов, в том числе отказаться от копий регистрационных удостоверений и лицензий на производство. За счет этого планировалось сократить срок госуслуги с 60 до 43 рабочих дней.

Фото: Таисия Кубрина

Таисия Кубрина

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