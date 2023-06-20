«  
  »

RNC Pharma сообщила о стагнации сегмента e-com в I квартале

Аналитики RNC Pharma заявили о стагнации сегмента e-com розницы в I квартале. С января по март суммарный объем продаж составил 80,2 млрд руб.

С января по март 2023 года суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) составил 80,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года смогла выйти в плюс: показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%.

В I квартале 2022 года относительно I квартала 2021 года формат e-com показал прирост на уровне 69,6%, но здесь надо учитывать последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера онлайн вступила в фазу стагнации. Она связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешенного к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 года.

Аналитики отмечают, что потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты. Отдельные участники рынка приостановили инвестиции в онлайн, переориентируя свою активность на направления с более понятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику.

Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях). Происходило это не столько за счет выраженных успехов онлайн-канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офлайн. Здесь показатель прироста относительно I квартала 2022 года был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента, составляла -6,2%.

Суммарная выручка организаций, входящих в TOP20 в I квартале 2023 года, достигла 71,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%. Компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов. Если отдельные представители крупного бизнеса еще инвестируют в канал e-com, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью, полагают аналитики.

Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в TOP20 компаний сейчас выступает «Апрель»: по сравнению с I кварталом 2022 года продажи сети в e-com выросли на 69%. Во-первых, сеть интенсивно открывает новые аптеки: за первые три месяца текущего года их число увеличилось на 449 штук. Во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры.

Второй результат, по оценкам RNC Pharma, принадлежит объединенной сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%). В первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно полным ходом идет смена управленческой модели объединенной сети, что в том числе должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития онлайн-направления — потенциал для развития, на взгляд аналитиков, здесь далеко не исчерпан. Хорошей динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).

В число «антилидеров» в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити». Но эти показатели аналитики называют вполне рабочими — на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировала «Аптека25.рф» из Владивостока — продажи за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно уменьшили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объём операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.

UPD: Показатели «Еаптека» были скорректированы после предоставления уточненных сведений представителями организации.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2023 года*

Компания** Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2023 г., млрд руб. Прирост продаж относительно I кв. 2022 г., %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2023 г., %, руб.

1

 Аптека.Ру Новосибирск

18,2

-16

4,0

2

 Ригла Москва

7,6

10

1,7

3

 Еаптека Москва

6,6

1

1,6

4

 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2 Новосибирск

4,9

53

1,1

5

 Апрель Краснодар

4,6

69

1,0

6

 АСНА2 Москва

4,1

41

0,9

7

 Здравсити Москва

3,9

-13

0,9

8

 Неофарм Москва

3,9

-7

0,8

9

 ИРИС Москва

3,3

-5

0,7

10

 Ютека Москва

2,9

31

0,6

11

 Фармленд Уфа

2,2

26

0,5

12

 Здоров.ру Москва

1,9

-11

0,4

13

 Аптечная сеть 36,62 Москва

1,8

-7

0,4

14

 Вита (Самара)2 Самара

1,7

н/д

0,4

15

 Монастырев.рф Владивосток

1,5

-6

0,3

16

 Планета Здоровья2 Пермь

1,5

-2

0,3

17

 Имплозия2 Самара

1,1

12

0,2

18

 Ваша №1 Москва

0,5

16

0,1

19

 Аптека25.рф Владивосток

0,4

-18

0,1

20

 Алоэ (Ранее Эдифарм) С.-Петербург

0,1

-7

0,03
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
2 Экспертная оценка.
Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей

В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных. ** В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

20 июня, 2023 | Просмотров: 86