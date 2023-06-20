RNC Pharma сообщила о стагнации сегмента e-com в I квартале

Аналитики RNC Pharma заявили о стагнации сегмента e-com розницы в I квартале. С января по март суммарный объем продаж составил 80,2 млрд руб.

С января по март 2023 года суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) составил 80,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года смогла выйти в плюс: показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%.

В I квартале 2022 года относительно I квартала 2021 года формат e-com показал прирост на уровне 69,6%, но здесь надо учитывать последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера онлайн вступила в фазу стагнации. Она связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешенного к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 года.

Аналитики отмечают, что потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты. Отдельные участники рынка приостановили инвестиции в онлайн, переориентируя свою активность на направления с более понятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику.

Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях). Происходило это не столько за счет выраженных успехов онлайн-канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офлайн. Здесь показатель прироста относительно I квартала 2022 года был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента, составляла -6,2%.

Суммарная выручка организаций, входящих в TOP20 в I квартале 2023 года, достигла 71,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%. Компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов. Если отдельные представители крупного бизнеса еще инвестируют в канал e-com, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью, полагают аналитики.

Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в TOP20 компаний сейчас выступает «Апрель»: по сравнению с I кварталом 2022 года продажи сети в e-com выросли на 69%. Во-первых, сеть интенсивно открывает новые аптеки: за первые три месяца текущего года их число увеличилось на 449 штук. Во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры.

Второй результат, по оценкам RNC Pharma, принадлежит объединенной сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%). В первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно полным ходом идет смена управленческой модели объединенной сети, что в том числе должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития онлайн-направления — потенциал для развития, на взгляд аналитиков, здесь далеко не исчерпан. Хорошей динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).

В число «антилидеров» в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити». Но эти показатели аналитики называют вполне рабочими — на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировала «Аптека25.рф» из Владивостока — продажи за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно уменьшили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объём операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.

UPD: Показатели «Еаптека» были скорректированы после предоставления уточненных сведений представителями организации.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2023 года*

№ Компания** Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2023 г., млрд руб. Прирост продаж относительно I кв. 2022 г., %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2023 г., %, руб. 1 Аптека.Ру Новосибирск 18,2 -16 4,0 2 Ригла Москва 7,6 10 1,7 3 Еаптека Москва 6,6 1 1,6 4 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2 Новосибирск 4,9 53 1,1 5 Апрель Краснодар 4,6 69 1,0 6 АСНА2 Москва 4,1 41 0,9 7 Здравсити Москва 3,9 -13 0,9 8 Неофарм Москва 3,9 -7 0,8 9 ИРИС Москва 3,3 -5 0,7 10 Ютека Москва 2,9 31 0,6 11 Фармленд Уфа 2,2 26 0,5 12 Здоров.ру Москва 1,9 -11 0,4 13 Аптечная сеть 36,62 Москва 1,8 -7 0,4 14 Вита (Самара)2 Самара 1,7 н/д 0,4 15 Монастырев.рф Владивосток 1,5 -6 0,3 16 Планета Здоровья2 Пермь 1,5 -2 0,3 17 Имплозия2 Самара 1,1 12 0,2 18 Ваша №1 Москва 0,5 16 0,1 19 Аптека25.рф Владивосток 0,4 -18 0,1 20 Алоэ (Ранее Эдифарм) С.-Петербург 0,1 -7 0,03 1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка. Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей

В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных. ** В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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