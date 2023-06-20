В России зарегистрирован тройной комбинированный препарат от муковисцидоза

В ГРЛС появилась запись о регистрации лекарства от муковисцидоза «Трикафта». Препарат содержит три действующих вещества: ивакафтор, тезакафтор, элексакафтор. Владелец регистрационного удостоверения — американская Vertex Pharmaceuticals.

Препарат для лечения муковисцидоза «Трикафта» зарегистрирован в России по правилам ЕАЭС, следует из данных ГРЛС. Референтная страна — Россия. Препарат представляет собой набор из двух видов таблеток. Одна содержит ивакафтор, тезакафтор, элексакафтор, вторая — только ивакафтор.

«Трикафта» зарегистрирована в двух дозировках: первая таблетка — ивакафтор 37,5 мг + тезакафтор 25 мг + элексакафтор 50 мг, вторая таблетка — ивакафтор 75 мг, а также 50 мг—75 мг—100 мг и 150 мг.

Согласно инструкции препарат используется для лечения муковисцидоза у пациентов с по крайней мере одной копией мутации F508del в гене регулятора трансмембранной проводимости при муковисцидозе (CFTR) или другой мутации, которая поддается лечению препаратом. «Трикафта» назначается пациентам в возрасте от шести лет.

Ранее в России зарегистрирован еще один препарат Vertex Pharmaceuticals от муковисциоза — «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор). В апреле 2022 года компания «Герофарм» получила разрешение Минздрава на клинические исследования аналога «Оркамби».

Оба препарата закупаются для подопечных фонда «Круг добра». Как сообщал «ФВ», стоимость годового курса лечения препаратом «Трикафта» составляет 21—22 млн руб.

Помимо фонда «Трикафту» закупали другие госзаказчики. По данным AlphaRM, в 2021 году закупки лекарства составили 176,2 млн руб., в 2022-м — 1,2 млрд руб.

Елена Калиновская

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