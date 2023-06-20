Правительство утвердило программу «Фарма-2030»

Правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Последнюю версию стратегии «Фарма-2030» Минпромторг подготовил в начале апреля этого года. Некоторые участники рынка считали, что стратегию необходимо доработать. В результате документ приняли без существенных изменений.

Утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности. Это позволит обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны, сообщила пресс-служба правительства. Распоряжение № 1495-р от 07.06.2023 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно сформировать благоприятные инвестиционные условия для отечественных предприятий, содействовать в реализации проектов по созданию и производству медикаментов в приоритетных терапевтических областях, ну и, конечно, расширять сбыт продукции наших фармацевтических компаний, в том числе за рубеж», — подчеркнул он.

В стратегии «Фарма-2030» представлены сценарии развития фармацевтической промышленности и ее ключевые показатели до 2030 года. Согласно базовому сценарию доля лекарств российского производства в общем объеме потребления вырастет с 61,8 до 66,6%. Объем экспорта лекарственных препаратов должен вырасти с 1,28 млрд до 3,4 млрд долл. к 2030 году.

Также согласно программе нужно повысить до 80% доли российских препаратов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых ведется по полному циклу. Сейчас этот показатель составляет 67,44%.

Реализация стратегии, в частности, включает восемь основных направлений:

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обращения лекарств;

доступ к фармрынку, ценообразование и обеспечение сбыта продукции;

системные меры по поддержке организации производства;

поддержка экспорта, в том числе гармонизация регуляторики;

создание общей инфраструктуры и систем общего пользования;

декомпозиция задач для смежных отраслей промышленности;

контроль лекарственных средств;

кадры.

Последнюю версию стратегии «Фарма-2030» Минпромторг подготовил в начале апреля этого года. Она была направлена в рабочую группу по «регуляторной гильотине» (РГ), хотя формально ее согласование для принятия документа не требуется. Члены РГ указывали, что документ необходимо доработать. Позднее источники «ФВ» сообщили, что в это же время правительство официальным письмом вернуло проект распоряжения об утверждении стратегии Минпромторгу для доработки с учетом замечаний в аппарате правительства. Кроме того, правительство поручило провести служебную проверку в связи с «некачественной подготовкой» документа и представить ее результаты. В итоге документ приняли без существенных изменений.

Артем Косенок

Маргарита Грошева

pharmvestnik