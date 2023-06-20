Минфин: фармотрасль – лидер по потенциалу импортозамещения в РФ

Российский бизнес оперативно отреагировал на уход зарубежных компаний из страны и очень активно участвует в программе импортозамещения. Причем наиболее потенциальной является фармацевтическая отрасль, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2023 со ссылкой на данные центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Помимо производителей лекарств, где 50% компаний имеют высокий потенциал импортозамещения, в лидерах рейтинга производители механизмов и оборудования (40%), электрооборудования (35%), пластмасс (34%), автомобилей (33%), текстиля (32%), компьютеров, электронных и оптических изделий (30%). Недостаточный потенциал отмечается у предприятий в области добычи полезных ископаемых (8%) и ремонта оборудования (9%).

«Мы нарастили мышцы, обеспечили технологический суверенитет, создали независимые системы, которые позволили нам дальше развиваться. <…> Год мы прошли неплохо, выработали антитела к этой ситуации, а сейчас пускай они теперь болеют», – заявил Силуанов. По его словам, индекс уверенности российского бизнеса вырос с 48 до 54%.

По словам замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина, из 815 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств в списке ЖНВЛП 81% имеют стадию производства на территории РФ. При этом среди 47 МНН, которые относятся к категории дорогостоящих препаратов, таких 86%.

gxpnews