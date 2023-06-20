В ЦРПТ готовы к маркировке ветеринарных препаратов

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин в ходе ПМЭФ-2023 ответил на вопрос о вероятности введения в России маркировки ветеринарных препаратов наравне с фармацевтическими. Технически ЦРПТ к этому готов, заявил он.

Он считает данную меру обоснованной. «Было бы последовательно, что сначала есть маркировка лекарств, дальше есть БАД – ну, потому что [это] в принципе серая зона», – отметил он.

Дубин подчеркнул, что ветеринарные препараты непосредственно влияют на то, какого качества продукт производит фермерское хозяйство. «Если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо – значит более качественное молоко. Поэтому, какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям, – это, конечно, важный аспект», – заключил Михаил Дубин.

Ранее в ЦРПТ заявили, что инициатива ввести заградительные пошлины на иностранные БАД избыточна, так как в настоящее время нет необходимости лишать потребителей привычной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции.

gxpnews