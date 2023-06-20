В 2023 году производство лекарств в Москве выросло почти в полтора раза

В течение января – апреля 2023 года в Москве выпустили на 47,1% больше лекарств и медицинских материалов, чем за тот же период предыдущего года, заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов в ходе ПМЭФ-2023. По его словам, положительная динамика связана прежде всего с введением практики офсетных контрактов.

За этот период в Москве выпущено в полтора раза больше противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов – свыше 831 тысячи упаковок. Кроме того, на 17% больше произведено препаратов для лечения нервной системы – около 7,9 млн упаковок. Выпуском фармацевтической продукции в городе занимаются около 100 предприятий.

Ефимов заметил, что Москва заключила семь офсетных контрактов на поставку лекарственных препаратов – противоопухолевых, кардиопротективных, гипогликемических, противоглаукомных, антибактериальных и других. Из них три заключены с ГК «Р-Фарм».

gxpnews