В России впервые создадут центр по разработке препаратов генной терапии

В Краснодарском крае на базе научно-технологического университета «Сириус» создадут центр по разработке препаратов генной терапии для индивидуальных пациентов, аналогов которого в России нет. Площадка станет своеобразной моделью «производственной аптеки», сообщила ТАСС председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Речь идет о разработке лекарств, для которых не требуется массовый выпуск. «Производство и потребности пациентов будут синхронизированы, никому не нужно будет ждать, то есть можно будет разработать и произвести препарат, который нужен будет даже какому-то конкретному одному человеку», – подчеркнула она, уточнив, что проектирование производственного участка начнется в 2023 году.

Инициатива о разработке экспериментальных препаратов генной терапии была озвучена учеными «Сириуса» в 2022 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поддержал идею, заявив, что считает возможным выпуск препаратов для пациентов, для лечения которых отсутствуют альтернативные методы.

«Не понимаю, почему должны быть такие ограничения, связанные с массовым промышленным производством, если массового производства быть не может. Если речь идет о единичных случаях, то конечно. Сколько у нас людей, которые страдают подобными недугами», – ответил Путин.

gxpnews