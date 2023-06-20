FDA одобрило препарат Roche против рака крови в ускоренном режиме

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ускоренно одобрило экспериментальную терапию швейцарской Roche для лечения одного из видов прогрессирующего рака крови. Препарат Columvi (глофитамаб) применим для борьбы с диффузной В-крупноклеточной лимфомой у взрослых, которые ранее получили не менее двух линий лечения до рецидива.

Исследование препарата показало, что на терапию ответили 56% испытуемых, причем ремиссии достигли 43%. Средняя продолжительность ответа – полтора года. Стоимость Columvi от Roche – около $350 000 за полный курс, препарат будет доступен в США в ближайшие недели.

В мае 2023 года FDA одобрило препарат Epkinly (эпкоритамаб) от американской AbbVie и датского производителя Genmab, который предназначен для того же круга пациентов, что и Columvi. Обе разработки относятся к классу препаратов, называемых биспецифическими антителами, которые объединяют раковую клетку с иммунной клеткой, заставляя иммунную систему организма уничтожить рак. Стоимость Epkinly – $37,5 тысячи.

gxpnews