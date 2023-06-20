Мурашко: «Мы видим спрос на российскую фармпродукцию на зарубежных рынках»

В Минздраве РФ отмечают возросший интерес зарубежных стран к российским лекарствам и медизделиям. В основном это те страны, которые не являются экспортерами фармпродукции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023.

«Все столкнулись в предыдущие годы с кризисом и дефицитом тех или иных лекарственных препаратов и медицинских изделий, и многие начали диверсифицировать свои рынки. Особенно те страны, которые являются в большей степени потребителями, чем производителями, и спрос на российскую продукцию на зарубежных рынках, как мы видим, растет», – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что рост производства фармацевтической продукции ускорился в период пандемии COVID-19. Сегодня, по словам Мурашко, отечественное производство лекарств практически полностью – на 70-80% – закрывает потребность в лекарственных препаратах.

Ранее министр заявил, что в 2022 году рисков для лекобеспечения россиян отмечено не было. Ввод лекарств в гражданский оборот проводился без сложностей, а снижения ассортимента не зафиксировано.

gxpnews