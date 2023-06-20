«Р-Фарм» и правительство Петербурга подписали соглашение о реализации офсетного контракта

В январе 2023 года правительство Санкт-Петербурга заключило первый для города офсетный контракт, исполнителем которого стала ГК «Р-Фарм». Сегодня, 15 июня, в ходе ПМЭФ-2023 стороны подписали соглашение о сотрудничестве в рамках инвестиционного проекта, который заключается в локализации на территории города активных фармацевтических субстанций и не менее 40 МНН готовых лекарственных препаратов (ЛП).

В соответствии с офсетом, в срок до 2026 года «Р-Фарм» создаст на территории Санкт-Петербурга высокотехнологичное фармацевтическое производство полного цикла. Здесь будут выпускать ЛП для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Контракт заключен на 10 лет и предполагает, что в течение семи лет после завершения строительства предприятия город осуществит закупку произведенных препаратов на общую сумму 8,7 млрд рублей.

«Предприятие, организуемое в рамках офсета, станет нашей первой производственной площадкой в Санкт-Петербурге. Поэтому, несмотря на имеющийся опыт реализации подобных проектов в последние годы, к этой задаче мы относимся с особой ответственностью», – заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Р-Фарм» является исполнителем трех офсетных контрактов в Москве. Один из них, по условиям которого фармкомпания создаст на территории столицы производство препаратов по 10 МНН, вложив в проект не менее 3 млрд рублей, заключен в апреле 2023 года.

gxpnews