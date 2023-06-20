Производство фармсубстанции гепарина натрия в Подмосковье начнется в 2024 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» (Китай) Ван Юнцин в ходе ПМЭФ-2023 подписали соглашение о создании на территории региона завода по производству фармсубстанции гепарина натрия, которая применяется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Площадка для строительства подобрана в Воскресенске, после ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано 200 рабочих мест. Как уточняется в сообщении пресс-службы, это крупнейший в России частный проект из Китая. В настоящее время именно Китай является основным поставщиком фармсубстанции гепарина натрия в РФ.

«Сегодня фарма – это одна из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Нам, со своей стороны, важно обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарств, но и субстанций. У нас уже реализует серьезные проекты Индия, теперь к нам заходит Китай», – приводятся в сообщении слова Воробьева. Он подчеркнул, что запуск завода планируется уже через полгода.

По словам Вана Юнцина, подмосковный город выбран для строительства завода ввиду «эффективной региональной поддержки». В частности, участок предоставлен по программе «Земля за 1 рубль».

О планах «Северного океана» по созданию в Московской области предприятия стало известно еще в январе 2023 года. Тогда объем инвестиций оценивался в 800 млн рублей.

В апреле 2023 года Андрей Воробьев заявил, что Московская область выпускает четверть (25%) всех российских лекарств, причем объем производства ежегодно увеличивается на 12-15%. На территории региона работают 90 фармкомпаний, 10 из которых – крупные.

gxpnews