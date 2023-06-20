В Мурманской области создадут фармпроизводство за 10 млрд рублей

Индийский инвестор планирует создать в Мурманской области производство лекарственных препаратов (ЛП), объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей. Соглашение между гендиректором ООО «Саффарм» Кумаром Дивешем, губернатором региона Андреем Чибисом и генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым подписано 15 июня в рамках ПМЭФ-2023.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) предусматривает «обеспечение замещения импорта ЛП для жителей Мурманской области и Северо-Западного федерального округа», говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационной политики Мурманской области. Планируется, что предприятие будет поставлять в государственные больницы и аптеки антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, гормональные и онкопрепараты.

В сообщении также уточняется, что проект планируется реализовать за три года – за это время будет поставлено свыше 1,3 млрд единиц лекарственных средств и 1800 тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью дальнейшего расширения до 6000 тонн в год.

«Мурманская область может стать первой арктической территорией, где будет построен фармацевтический завод с объемом инвестиций свыше 10 млрд рублей. Индийская компания в рамках ГЧП заинтересована в проработке этого высокотехнологичного производства», – заявил Андрей Чибис.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами ООО «Саффарм» являются индийская фармкомпания Safecon Lifesciences и ООО «Биофармацевтический центр», принадлежащее индийской Avicare Bio Science.

gxpnews