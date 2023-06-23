Правительство продлило пилот по упрощенной онлайн-процедуре лицензирования фармдеятельности

Правительство продлило до конца 2024 года эксперимент по упрощенной онлайн-процедуре лицензирования фармацевтической деятельности. Согласно его условиям, аптеки могут подавать заявление на едином портале госуслуг без предъявления документов.

Эксперимент по оптимизации и автоматизации лицензирования фармацевтической деятельности продлили до 31 декабря 2024 года. Ранее он должен был идти до 1 сентября 2023 года. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1002 от 19.06.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Эксперимент стартовал в августе 2021 года: аптеки могут подавать заявление на едином портале госуслуг без предъявления документов. Всю процедуру можно будет пройти в личном кабинете: заполнить интерактивную форму, отследить статус рассмотрения заявления.

Основные цели пилота — создать механизм упрощения и ускорения подачи, приема, рассмотрения заявления и предоставления разрешения по результатам проверки заявителя на соответствие требованиям. Если пилот будет признан успешным, то этот порядок будет установлен законодательно на постоянной основе.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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