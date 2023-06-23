Минздрав предложил новые индикаторы риска для контроля за техобслуживанием медизделий

Минздрав намерен обновить индикаторы риска для контроля за техобслуживанием медицинских изделий. Ведомство планирует добавить три индикатора.

Министерство здравоохранения намерено внести новые индикаторы риска для контроля за техническим обслуживанием медицинских изделий. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Прежний приказ ведомства № 503н от 24.05.2021 утратит свою силу.

Согласно документу, появится три новых индикатора риска:

1. Росздравнадзор сможет инициировать проверки лицензиатов по техническому обслуживанию медтехники, если в течение года получит заявление о выдаче или переоформлении лицензии, в котором будут указаны данные ремонтного и измерительного оборудования (наименование, марка, модификация, заводской (серийный) номер, производитель) ранее заявляемые за прошедший год другим соискателем (лицензиатом). Под исключение попадают случаи, когда техническое обслуживание планируется проводить для собственных нужд организации или ИП, а также для технического обслуживания медизделий с низкой степенью потенциального риска их применения.

2. Аналогичные риски проверок возникнут при использовании двумя разными игроками рынка одних и тех же помещений, которые в течение одного года будут заявлены при подаче документов на лицензирование.

3. Наличие у лицензиата работника, осуществляющего техобслуживание медизделий, также заключившего в течение календарного года трудовой договор с иным лицензиатом, расположенным в другом субъекте России. При этом регион не должен иметь общих административных границ с субъектом, в котором осуществляет деятельность указанный лицензиат.

В мае 2021 года Минздрав утвердил индикатор риска. Это двукратный и более рост количества документов о результатах клинических испытаний медизделий, выданных медицинской организацией, сведения о которой внесены в перечень организаций, имеющих право проводить такие испытания, за календарный год в сравнении ‎с предшествующим календарным годом. В проекте приказа этот индикатор останется.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

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