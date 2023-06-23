Голикова: «Россия производит 62% всех потребляемых в стране лекарств»

Две трети (62%) всех потребляемых в России лекарств производят на территории страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Она подчеркнула, что фармацевтическая отрасль эффективно развивается.

Также она напомнила, что в РФ есть технологическая возможность производства препаратов из перечня ЖНВЛП по 667 международным непатентованным наименованиям (МНН), что составляет 82% от общего числа (всего 815 МНН).

Сегодня, 19 июня, Михаил Мишустин утвердил стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года («Фарма-2030»). В документе перечислены задачи, которые призваны обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны. «Нужно как можно скорее принять все необходимые решения для планомерной реализации стратегии и поставленных задач», – заявил чиновник.

gxpnews