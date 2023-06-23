FDA одобрило новый метод лечения миастении гравис

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило подкожную инъекцию эфгартигимода для лечения аутоиммунного нервно-мышечного заболевания, называемого генерализованной миастенией гравис, которое характеризующееся патологически быстрой утомляемостью поперечнополосатых мышц. Лечение подкожной инъекцией препарата Vyvgart Hytrulo от голландской Argenx будет доступно в США в июле 2023 года, сообщается на сайте компании.

С 2021 года американским пациентам доступна внутривенная версия препарата Vyvgart, однако производитель считает, что метод подкожного введения более удобен для дозирования. Кроме того, подкожная инъекция проще, что может повысить спрос на препарат. Курс рассчитан на четырехкратное введение препарата – по одной инъекции в неделю. Стоимость составит $15 773.

В прошлом году мировой объем продаж Vyvgart составил более $400 млн. Аналитики Argenx ожидают, что с выведением на рынок Vyvgart Hytrulo доход от продаж эфгартигимода составит $2,5 млрд.

Генерализованная миастения гравис – хроническое нервно-мышечное заболевание, вызванное аномальной иммунной реакцией, которая ослабляет мышцы в различных частях тела. В США заболевание диагностировано у 60 тысяч человек. Помимо препаратов Argenx на основе эфгартигимода, пациентам доступна внутривенная инъекция препарата Soliris от компании AstraZeneca.

gxpnews