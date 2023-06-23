В США мошенник получил 15 лет тюрьмы за продажу поддельных лекарств от ВИЧ

Суд в Форт-Лодердейле (штат Флорида) вынес приговор местному жителю Лазаро Эрнандесу, которого обвиняли в организации масштабной схемы по распространению поддельных лекарств против ВИЧ. Мужчина получил 15 лет тюремного заключения.

51-летнего Эрнандеса арестовали в 2022 году. В ходе судебных заседаний он признался в том, что вместе с соучастниками “руководил преступным предприятием” и занимался реализацией поддельных либо украденных лекарств с целью заработать деньги. Преступная деятельность принесла сообщникам более $230 млн.

Мошенники незаконно приобрели большое количество лекарств от ВИЧ, после чего снабдили партии ложной маркировкой и другой поддельной документацией. Затем соучастники создали компании по распространению лекарств во Флориде, Нью-Джерси, Коннектикуте и Нью-Йорке – для продажи препаратов фармдистрибьюторам с большими скидками. Те, в свою очередь, перепродавали лекарства аптекам по всей стране, таким образом “отпуская фальсифицированные и недоброкачественные лекарства от ВИЧ ничего не подозревающим пациентам”, говорится в обвинительном заключении. Оплата лекарств производилась медицинскими страховщиками, в том числе в рамках программы Medicare.

В ходе расследования выяснилось, что часть проданных таким образом препаратов содержала только поддельную сопроводительную информацию и ошибки на упаковке, а часть лекарств была вовсе пустышкой. Прокурор Минюста США Александр Погозельский назвал эту мошенническую схему “очень новой” и опасной для пациентов.

“Нам действительно необходимо послать сигнал, четкий сигнал сдерживания, что подобные новые схемы обхода регулирующих структур, обхода FDA и причинения вреда пациентам просто ради жадности и прибыли должны быть сурово наказаны”, – заявил Погозельский на оглашении приговора.

В конце 2022 года в США вынесли приговор основательнице стартапа Theranos Элизабет Холмс. Ей назначили 11 лет тюрьмы и $800 млн в качестве компенсации обманутым инвесторам. Компания продвигала на рынке прибор «Эдисон» для проведения анализа с использованием «всего нескольких капель крови», который, как выяснилось позже, никогда не работал.

gxpnews