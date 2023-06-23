Глюкометры и диабетические тест-полоски иркутского производителя экспортируют в Узбекистан

Компания “Медтехсервис” в 2023 году начнет экспортировать свои медизделия – глюкометры и тест-полоски для контроля сахара при диабете – в Узбекистан. Завод, где налажено производство, расположен в Иркутской области. Информация о заключении соглашения размещена на сайте правительства региона.

“Первые поставки ожидаются в размере 17 млн рублей”, – уточняется в материале. Иркутские тест-полоски и глюкометры будут распространяться через сеть аптек по всей Республике Узбекистан. Кроме того, рассматривается вопрос локализации производства в стране.

Завод медизделий для диабетиков открылся в Иркутске в 2018 году, а выпуск продукции начался в 2019-м. “Это единственное в России предприятие полного цикла производства такой продукции. <…> В 2022 году компания показала двукратный рост продаж своей продукции в России. Логичный следующий шаг – выход на зарубежные рынки”, – заявила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. Ее слова приводятся в сообщении пресс-службы. “Медтехсервис” уже экспортирует свою продукцию в Белоруссию.

gxpnews