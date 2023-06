Курчатовский институт получит 8,8 млрд по федпрограмме развития генетических технологий

В целом к 2027 году количество созданных и модернизированных по программе объектов исследовательской инфраструктуры, в том числе центров геномных исследований, должно было составить 65. Теперь до 2030 года число таких объектов планируется поднять до 80. Среди мероприятий программы отдельно отмечена поддержка проектов исследователей в возрасте до 39 лет.

Непосредственно созданием геномных центров в сфере медицины с 2019 года занимаются несколько научных учреждений, а в феврале 2023 года Правительство России добавило к ним НМИЦ радиологии (организация получит на эти цели из федбюджета 90 млн рублей – по 45 млн в 2023 и 2024 годах).

Создать базу геномных центров президент Владимир Путин поручил правительству весной 2020 года, а в январе 2022 года дал задание правительству и Курчатовскому институту рассмотреть вопрос о необходимости внесения тематических изменений в нормативные акты. Так, количество лекарств, разработанных с использованием генетических исследований, должно вырасти с 20 в 2023 году до 36 в 2030-м.

Также в обновленной программе уточнены следующие показатели: число обучающихся в профильных центрах должно к 2030-му возрасти с установленных ранее 3 тысяч к 2027 году до 4 тысяч; количество генетических технологий, разработанных и адаптированных для обеспечения биологической безопасности и технологической независимости, – с 36 до 50. В Национальную базу генетической информации должно быть погружено 60 тысяч объектов учета.

В базе будет содержаться информация, которая предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов. Финансирование проекта будет проходить за счет средств федерального бюджета.

Не изменилась позиция по поводу научных публикаций – в числе целевых показателей сохраняется значимость работ, которые попадают в базу данных Web Of Science. Однако с марта 2022 года в России действует мораторий на показатели наличия публикаций, индексируемых в Web of Science и Scopus. В июле Минобрнауки предложило при защите диссертации заменить требование об опубликованных научных работах в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus, публикациями, выпущенными в журналах, список которых сформирует Высшая аттестационная комиссия. Документ пока не принят.

Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий в апреле 2019 года утвердил Дмитрий Медведев, бывший на тот момент премьер-министром РФ. Изначально проект был рассчитан на 2019–2027 годы, до этого времени на его реализацию планировалось направить 127 млрд рублей, из которых 115 млрд – бюджетные средства.

Программа предполагает создание центров геномных исследований мирового уровня, развитие технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области, а также другие мероприятия. В марте 2023 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий должна быть продлена до 2030 года, позднее правительство утвердило продление срока программы отдельным постановлением.