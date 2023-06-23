Solopharm за 9,5 млрд рублей построит в Петербурге завод по выпуску гормональных препаратов

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга фармкомпания Solopharm (ООО «Гротекс» Олега Жеребцова) планирует строительство завода по производству 40 гормональных препаратов для лечения заболеваний дыхательных путей, а также псориаза, экземы, дерматита, отита, синусита, ринита, кератита и других. Инвестиции в проект составят 9,5 млрд рублей, хотя годом ранее предполагалось, что на реализацию будет направлено 4 млрд.
Дата введения завода в эксплуатацию намечена на первый квартал 2026 года. Площадь предприятия составит 13,3 тысячи кв. м.
В апреле 2022 года компания Solopharm запустила завод рядом с уже действующим в Санкт-Петербурге. Новое производство ориентировано на выпуск твердых лекарственных форм, имевшееся предприятие производит жидкие лекарства. Общая площадь нового завода составила 11,6 тысячи кв. м.
В декабре 2022 года экспертный совет особой экономической зоны в Санкт- Петербурге одобрил проект по разработке и серийному выпуску наркозных средств, плазмозамещающих и перфузионных растворов, BSS-растворов. Реализацией займется компания «Лонофарм» (дочерняя структура ООО «Гротекс» Олега Жеребцова), инвестиции в проект составят 3,8 млрд рублей.
Solopharm основана в 2010 году бывшим владельцем торговой сети «Лента» Олегом Жеребцовым. Выручка предприятия, по данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году составила 12,7 млрд. С того года в системе СПАРК финансовые показатели компании не публиковались.
Источник: «Коммерсантъ»
Фото: vk.com/solopharm