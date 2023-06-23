Владельцы автодилера Major расширяют медицинский бизнес

ООО «М Адвайс» в декабре 2022 года стало владельцем компании «НП Клиник», управлявшей одноименной клиникой лечения боли на улице Алабяна в Москве, следует из данных СПАРК, а в феврале 2023 года приобрело ООО «Инновационные медицинские технологии» (сейчас «Мэйджор бьюти»), владевшее Beauty Clinic на Нахимовском проспекте. Vademecum направил запрос в Major.

«М Адвайс» принадлежит Павлу Абросимову и Михаилу Бахтиарову, совладельцам Major Auto – автодилера, занявшего в рейтинге дилерских холдингов «АвтоБизнесРевю» за 2022 год третью строчку с выручкой 25 млрд рублей.

Холдинг Major давно перестал быть только автодилерским. Помимо бизнеса, связанного с транспортом и медициной, Major занимается банковскими услугами, страхованием, а также сельским хозяйством. Продукты с собственной фермы Major предлагает и в качестве питания в своих клиниках, указано на их сайте.

Major запустил первый многопрофильный центр со стационаром в Москве на Большой Серпуховской в 2018 году (первоначально он назывался «Поликлиника 101»). Спустя три года холдинг купил поликлинику «Медросконтракт» на «Международной» площадью 7 тысяч кв. м. В 2022 году, по данным СПАРК, два медцентра суммарно принесли Major выручку 622 млн рублей.

NP Clinic специализировалась на лечении острой и хронической боли. Компания «НП Клиник» до декабря 2022 года принадлежала нескольким физлицам, получив выручку за прошлый год 10,4 млн рублей. Бывшие совладельцы Дмитрий Пак и Максим Яковенко вышли из компании в середине 2022 года и сейчас развивают центры NP Clinic во Владивостоке и Уссурийске. Клиника же на Алабяна после покупки Major стала многопрофильной.

Клиника пластической хирургии Beauty Clinic принадлежала Евгении Яковенко и открылась как Major Clinic в мае. Выручка в 2022 году – 98,8 млн рублей. Major сообщил, что клиника «в ближайшее время» начнет оказывать услуги и по косметологии, принимать там начнут гинеколог, ревматолог и оториноларинголог.

Фото: freepik.com

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