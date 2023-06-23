Минздрав одобрил препарат для терапии редкого заболевания крови

Минздрав одобрил препарат пэгцетакоплан для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Лекарство зарегистрировано под торговой маркой «Эмпавели» от компании Swedish Orphan Biovitrum AВ.

Компания Swedish Orphan Biovitrum AВ получила регистрационное удостоверение на «Эмпавели» (МНН пэгцетакоплан). Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат применяют для терапии орфанного заболевания — пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ).

«Эмпавели» зарегистрирован в виде раствора для подкожного введения и хранится при температуре 2—8 градусов.

Пэгцетакоплан, который содержится в «Эмпавели», представляет собой иммунодепрессант и предотвращает комплемент-зависимое разрушение эритроцитов. Пэгцетакоплан присоединяется к белку комплемента С3, который является частью защитной системы организма (система комплемента). Блокируя белок, препарат предотвращает атаку системы комплемента на эритроциты и способен контролировать симптомы болезни, сказано в инструкции по медицинскому применению.

В инструкции также сказано, что применение препарата увеличивает риск развития некоторых инфекций, аллергических реакций, а также влияет на некоторые лабораторные показатели.

Лекарство предназначено для подкожного капельного введения. Инфузия должна проходить около 30 минут. Режим дозирования подбирается врачом.

Пэгцетакоплан противопоказан до 18 лет, а также кормящим и беременным женщинам.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) – это редкое приобретенное клональное заболевание системы крови, характеризующееся внутрисосудистым гемолизом, дисфункцией костного мозга и повышенным риском тромботических и органных осложнений.

По данным международного Регистра ПНГ, случаи болезни составляют 1—1,5 на 1 млн населения в год.

Заболевание в большинстве случаев развивается постепенно в виде медленно нарастающей слабости, утомляемости, эпизодов желтухи и темной мочи, иногда с субфебрильной температурой.

В клинических рекомендациях Минздрава указано, что в настоящее время для патогенетической терапии ПНГ рекомендуется препарат экулизумаб.

В ГРЛС зарегистрировано два российских препарата с данным МНН. Это «Ацверис» от компании «Биокад» и бренд «Элизария» («Генериум-Некст»).

Ранее «ФВ» писал, что депутаты предложили внести некоторые заболевания, в числе которых пароксизмальная ночная гемоглобинурия, в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Однако до сих пор нозология не включена в программу.

Вероника Догузова

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