«Биннофарм Групп» начнет производить моноклональные антитела для борьбы с онкозаболеваниями

«Биннофарм Групп» подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими стратегическими партнерами на общую сумму более 3 млрд руб. Это обеспечит компанию экспертизой в сфере производства биофармацевтических продуктов, позволит начать производство моноклональных антител для борьбы с онкозаболеваниями.

«Шанхай Биннофарм Чемикал Ко., Лтд.» (дочерняя компания «Биннофарм Групп») подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами в сфере фармацевтического производства, поставок активных фармацевтических субстанций и разработок лекарственных средств на общую сумму более 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди стратегических партнеров «Биннофарм Групп» крупные поставщики оборудования для фармацевтических предприятий: Truking Technology Ltd. и Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd. В 2023—2024 годах компания планирует модернизацию и расширение производственных мощностей заводов и R&D-центра. Оборудование на общую сумму свыше 1,2 млрд руб. позволит запустить линии по производству стерильных растворов по технологии BFS, автоматические фасовочные линии дозирования инъекционных порошков в асептических условиях, линии для производства капсул, а также открыть завод по производству моноклональных антител.

Партнером «Биннофарм Групп» в сфере производства биологических лекарств станет китайский производитель Maxwell Biosciences. Сотрудничество предполагает организацию производства моноклональных антител для борьбы, в том числе, с онкологическими заболеваниями. Планируется полная локализация — с производством субстанции — нескольких лекарственных препаратов с выводом их на российский рынок в 2025—2026 годах. Размер инвестиций составит более 1,5 млрд руб.

Кроме того, будет подписано соглашение с поставщиком активных фармацевтических субстанций CSPC Pharmaceutical Group для производства антибактериальных препаратов. Объем закупок в ближайший год достигнет 50 тонн и 32 млрд единиц на общую сумму 300 млн руб.

«Сейчас перед нами стоит задача выстроить кооперацию с китайскими партнерами. Она станет надежной платформой для выхода «Биннофарм Групп» на рынок Китая и другие рынки Юго-Восточной Азии», — отметил гендиректор компании Рустем Муратов.

Фото: binnopharm.ru

Артем Косенок

pharmvestnik