Санкт-Петербург заключил на ПМЭФ контракты с фармкомпаниями на 22 млрд рублей

Санкт-Петербург заключил на ПМЭФ контракты с пятью фармпроизводствами на сумму 22 млрд рублей. Это позволит наладить в городе выпуск новых препаратов, сообщил губернатор Александр Беглов во время программы «Губернаторский эфир» на «Радио России».

«Город заключил контракты с пятью нашими фармацевтическими предприятиями на сумму свыше 22 млрд рублей. Эти инвестиции помогут наладить в Петербурге выпуск новых, высокотехнологичных препаратов для лечения социально значимых заболеваний», – сказал Беглов.

Губернатор подчеркнул, что город подписал на форуме 31 соглашение с промышленностью на 153 млрд рублей. Это позволит дать петербуржцам новые рабочие места и принесет дополнительные доходы в бюджет.

В начале этого года правительство Санкт-Петербурга подвело итоги конкурса на заключение первого на территории региона государственного контракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами, победителем которого стала компания «Р-Фарм».

gxpnews