Минздрав одобрил спазмолитический ЛП «Валента Фарм» «Стезиум»

АО «Валента Фарм» получило регистрационное удостоверение для своего ЛП «Стезиум» (МНН эперизон). Препарат зарегистрирован в форме таблеток с пролонгированным высвобождением в дозировке 75 мг. По данным ГРЛС, готовую лекформу эперизона производит корейская компания «Аджу Фарм Ко. Лтд.».

Препарат является миорелаксантом центрального действия. От других миорелаксантов препарат отличается отсутствием седативного действия. В настоящее время эперизона гидрохлорид широко назначается для лечения мышечной ригидности и боли.

Ранее «Валента Фарм» получила регудостоверение на психоневрологический препарат «Миладеан», который показан для лечения когнитивных нарушений, предшествующих развитию деменции, у взрослых пациентов.

gxpnews