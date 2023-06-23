Локальное производство необходимо развивать семимильными шагами

СПФО был создан 21 год назад, на тот момент его основной задачей было недопущение на рынок контрафактной продукции. За годы работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее актуальным вопросам, которые стоят перед участниками фармрынка, обществом и властью.

За последние пять лет кардинально изменилась ситуация как в стране, так и на фармрынке. Всей товаропроводящей цепи пришлось менять привычные схемы работы: перестраивать логистические цепочки, организовывать перецепку автомобилей с сопутствующим переоформлением документов, ряд других вопросов, связанных со страхованием грузов, организацией платежей и пр. Огромная нагрузка в первую очередь легла на дистрибьюторов, которые сыграли одну из ключевых ролей по обеспечению населения лекарствами. В условиях нестабильности они так организовали процесс, что снабжение было и остается ритмичным.

Коснулись изменения и производителей, которым пришлось оценить свои продуктовые портфели и выявить препараты из «зоны риска», по каждому из которых необходимо было найти альтернативные источники субстанций, вспомогательных и упаковочных материалов.

Предложение нашей ассоциации, с которым мы выходили и в Министерство здравоохранения, и Министерство промышленности и торговли, – упростить процедуру регистрации лекарственного препарата, если в досье вносятся изменения, касающиеся смены субстанций, дополнительных субстанций, вспомогательных веществ или упаковки. По итогам прошедшего года наша инициатива была частично поддержана.

В настоящее время одним из наиболее чувствительных факторов остается определение дефектуры лекарственных препаратов и принятие предупреждающих мер. По нашей оценке, регуляторные органы подходят к этому процессу в части изменения цены или упрощения регистрации с чрезмерной осторожностью, что, конечно, разумно, но увеличивает риски дефектуры. А, как показал опыт, риск дефектуры порождает панику, последующий дефицит и жалобы населения.

Периодически на разных профессиональных площадках поднимается вопрос: зачем для одного международного наименования 10-20 регистрационных удостоверений? Есть государства, в которых это ограничивается, но ситуация, которая сложилась в нашей стране, показала, что чем больше производителей готовы делать один и тот же препарат, тем лучше.

Абсолютно ясно, что локальное производство необходимо развивать семимильными шагами. Начало 2000-х – период, когда строилось и перевооружалось много заводов. На сегодня, по нашим оценкам, мощностей достаточно, самое главное – это наращивание компетенций по производству конкретных востребованных препаратов.

Востребованность произведенных лекарств во многом зависит от поведения врачей. За последнее время некоторые препараты по разным причинам ушли с рынка, но есть аналогичный препарат под другой торговой маркой. Сейчас в Общественную палату приходят жалобы на отсутствие того или иного лекарства. На самом деле нет не препарата, а привычного торгового наименования. И если бы связка врач – аптека работала более тесно, то, скорее всего, этих обращений было бы меньше. С пациентами надо работать.

Сейчас ужесточают штрафы для работников первого стола, если они отпускают рецептурный препарат без рецепта. Можно бесконечно аптеку наказывать, но дело не сдвинется с мертвой точки, если врачи не вернутся к своим прямым обязанностям. Тем более сегодня есть электронные рецепты, электронные карты. Более того, разрешили их выписывать на русском языке, не на латыни. Все упростили до предела, осталось только вспомнить о своих прямых обязанностях.

В целом фармацевтический рынок работает в штатном режиме, изменяя свои операционные задачи в соответствии с потребностями времени и нуждами пациентов, ради которых и функционирует самая социально ответственная отрасль.

gxpnews