Минпромторг пообещал усилить меры поддержки для экспортеров на фармрынке

Минпромторг разрабатывает меры поддержки для экспортеров фармацевтической продукции. В ведомстве готовятся к выходу на новые рынки – это в первую очередь азиатские страны, Ближний Восток, Латинская Америка, сообщила заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе Российско-китайского фармацевтического форума в Шанхае.

«Мы видим большие перспективы за традиционными нашими рынками и партнерами в этой сфере. <…> Целый ряд мер поддержки для экспортеров будет использоваться для того, чтобы этот экспорт развивался», – заявила она.

Кроме того, чиновница напомнила про широкие меры поддержки для организаций, которые локализуют на территории России производство лекарств. «Конечно, как государству нам интересен трансфер технологий в Российскую Федерацию, и нам интересно производство лекарственных препаратов по полному циклу. <…> Можно претендовать на очень серьезные меры государственной поддержки, потому что сейчас в эти приоритеты государство вкладывает большие деньги», – подчеркнула Приезжева.

Последние 10 лет, по словам замминистра, фармацевтический рынок России движется в сторону суверенитета, самодостаточности и независимости. Только за прошлый год и первый квартал 2023 года в стране было открыто 12 производственных площадок, заметила она.

Тем не менее, согласно недавнему отчету Федеральной таможенной службы, в 2022 году в России более чем наполовину – 52% – сократился объем экспорта фармацевтических товаров ($1,28 млрд), а импорт, напротив, вырос на 16,3% и составил $16 млрд.

gxpnews