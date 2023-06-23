«Биннофарм Групп» подписала соглашения на 3 млрд рублей с китайскими компаниями

Представители «Биннофарм Групп» и нескольких китайских компаний подписали соглашения о сотрудничестве в сфере фармацевтического производства, поставок активных фармацевтических субстанций и разработок лекарственных средств на общую сумму более 3 млрд рублей. Событие произошло 20 июня в ходе Российско-китайского фармацевтического форума, который проходит в Шанхае.

Благодаря партнерским соглашениям «Биннофарм Групп» обеспечит свои производственные площадки и R&D-центр современным высокотехнологичным оборудованием, фармацевтическими субстанциями, а также экспертизой в области разработки лекарств. Кроме того, это катализатор дальнейшего развития экспортного направления российской компании.

«Сейчас перед нами стоит задача выстроить кооперацию с китайскими партнерами. Она станет надежной платформой для выхода „Биннофарм Групп” на рынок Китая и другие рынки Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день это одно из наиболее перспективных направлений развития экспортного бизнеса, которое позволит компании лидировать и демонстрировать высокие темпы роста», – прокомментировал событие генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

О планах компании тесно сотрудничать с китайскими фармпредприятиями Муратов говорил еще в 2022 году. «С китайским бизнесом нужно встречаться лично, налаживать долговременные отношения, поддерживать их на каждом этапе. Вы не сможете решить вопросы просто по телефону или электронной почте», – отмечал он, говоря о создании представительства в Китае.

gxpnews