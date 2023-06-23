Систему отслеживания происхождения фармсубстанций предложили ввести в России

Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС предложила создать автоматизированную систему прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций. Организация считает необходимым предусмотреть такое положение в стратегии развития фармпромышленности «Фарма-2030», проект которой 19 июня утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мониторинг происхождения фармсубстанций гарантирует их качество, считают в ассоциации, а также поспособствует обеспечению лекарственной безопасности России. Кроме того, такая мера необходима «для дальнейшего совершенствования механизмов предоставления преференций производителям фармацевтических субстанций», говорится в сообщении, которое ассоциация направила ТАСС.

Развитие направления производства фармсубстанций – одна из главных задач, прописанных в стратегии «Фарма-2030». В документе в том числе говорится, что в настоящее время отечественные фармпредприятия реализуют более 110 проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с планируемым объемом инвестиций, превышающим 105 млрд рублей, причем наибольший объем средств направлен на организацию производства фармсубстанций.

gxpnews