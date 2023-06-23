В США разработали пилюлю-шприц для безболезненных инъекций внутри кишечника

Американская компания Rani Therapeutics разработала безболезненный метод инъецирования лекарств – «роботизированную таблетку», которая внутри пищеварительного тракта трансформируется в мини-шприц с саморассасывающейся иглой. Компания проводит исследования, выясняя безопасность и эффективность такого метода доставки препарата.

Механизм выглядит так: таблетка проходит через желудок неповрежденной благодаря энтеральной оболочке. В тонком кишечнике прибор трансформируется, выпуская «самонадувающийся шарик с микрошприцем», который вводит наполненную лекарством иглу в стенку кишечника и таким образом доставляет лекарство. При этом отсутствует реакция в виде боли.

«Игла быстро растворяется, позволяя лекарству всасываться, в то время как сам механизм сдувается и безопасно выходит из организма. <…> По сути, RT-102 (название разработки) – это проглатываемый автоинъектор в форме таблетки, который предназначен для безопасной и эффективной доставки лекарства в виде безболезненной кишечной инъекции», – заявил вице-президент по клиническому развитию компании Rani Therapeutics Арвиндер Дхалла.

Компания провела исследование, участниками которого стали 39 человек. Испытуемых поделили на группы, одной из них стандартным образом ввели препарат терипаратид, а другой – с помощью RT-102. Для отслеживания перемещения роботизированной таблетки по организму использовалась флюороскопическая визуализация. Выяснилось, что биодоступность RT-102 сопоставима или даже лучше, чем при стандартном методе введения препарата.

gxpnews