Эксперты дали оценку лекарственному обеспечению РФ в современных условиях

Х Международная научно-практическая конференция «Оценка технологий здравоохранения: глобальная методология ‒ национальные решения», прошедшая в Москве, стала площадкой для обсуждения вопросов, связанных с оценкой технологий в здравоохранении, перспектив их персонализации, дальнейшего совершенствования системы лекарственного обеспечения. Кроме того, конференция стала первым мероприятием, в проведении которого непосредственное участие принимал искусственный интеллект.

Мы расскажем о наиболее ярких выступлениях спикеров, состоявшихся в рамках пленарной сессии «Национальная система лекарственного обеспечения от а до я».

Александр Петров, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной думы по охране здоровья, подчеркнул в своем выступлении, что далеко от столицы реальная картина и в здравоохранении, и в лекарственном обеспечении выглядит иначе. Что в регионах лекарственные препараты назначают, основываясь на их маржинальности, а клинические рекомендации врачи воспринимают именно как рекомендации, а не как протокол лечения.

При наличии регистров, по мнению депутата, каждый пациент пофамильно должен быть обеспечен как лечением, так и необходимыми препаратами. Тогда как с федеральными регистрами идет работа, региональные находятся в самом начале пути и не оцифрованы.

«Мы действительно много поработали с точки зрения лекарственного обеспечения. Мы изменили систему, и ситуация на самом деле резко улучшилась. Приведу в пример Еврейскую область. Там постоянно было 12 тысяч необеспеченных рецептов, что бы мы ни делали, сейчас ‒ 300. Это произошло, потому что мы изменили финансирование, дав возможность заключать контракты раньше и на три года».

Алехин Алексей Викторович, советник министра промышленности и торговли Российской Федерации, отметил, что на сегодняшний день существуют две системы, имеющие единую платформу, которая распространяется на всю Российскую Федерацию. Это система государственных закупок и система маркировки движения лекарственных препаратов, по которой можно оценить текущее потребление препаратов, спрогнозировать и оценить тренд потребления. В свою очередь, российские производители в силах оперативно закрыть эту потребность.

Также Алехин подчеркнул большую роль провизоров в оценке ситуации с лекарственным обеспечением. На его взгляд, именно провизор помогает врачу в выборе лекарственного средства, в назначении наиболее эффективной и доступной лекарственной формы.

«Министерству здравоохранения, на мой взгляд, нужно подумать о введении должности главного внештатного провизора Российской Федерации и назначении соответствующих главных внештатных провизоров в субъектах, что позволит централизовать управление в этой сфере.

Для меня лечение любого пациента ‒ это индивидуальный подход. И поэтому мы так активно в последнее время говорим о возобновлении работы производственных аптек, поскольку это выбор той лекарственной формы, той дозировки, того курса терапии, который необходим непосредственно конкретному пациенту.

Аптечное изготовление позволяет дать более ранний доступ к лекарственному препарату, уже сегодня некоторые орфанные заболевания в московских больницах обеспечиваются за счет аптечного изготовления.

Но здесь мы должны думать не только об этом индивидуальном подходе, но и, может, думать о закрытии дефектуры лекарственных препаратов, если она возникает временно, как это было в 2019 году с препаратом для лечения язвенного колита или системной волчанки.

Есть диспропорция: в аптеке пациент может получить препарат за счет средств региональной льготы, а человек из другого региона нет, эту проблему нужно решить, поскольку фактически это нарушение конституционных прав граждан».

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России», председатель Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли РФ, председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности, выступая на пленарной сессии, говорил от имени предпринимательского сословия.

«Почему-то часто забывают такую простую вещь, что для нас здравоохранение ‒ это здоровье наших сотрудников. И когда они заболевают, это прямые потери не просто рабочего времени, а это прямые потери нашего дохода, прямые потери доходов бюджетов и в конечном счете прямые потери для инвестиций. Поэтому мы, представляя интересы граждан, которые объективно более обеспечены в России, с пристальным вниманием смотрим, как развивается система здравоохранения».

Он рассказал, что обеспеченные граждане России легко пошли на то, чтобы увеличить подоходный налог для них с 13 до 15%, потому что понимают, на что идут эти деньги: на орфанные заболевания.

«Хотя мы прекрасно знаем, как президентские поручения замыливаются, выхолащиваются, от них фактически ничего де-факто не остается. Но в данном случае никто против не стал выступать, хотя многие люди из этой когорты обладают феноменальным лоббистским ресурсом».

При этом Данилов-Данильян отметил, что бизнес впрямую заинтересован в лечении и профилактике массовых заболеваний, которыми болеют сотрудники. Самым ярким примером, по его мнению, стала борьба с сахарным диабетом второго типа, так как это самая частая причина смерти российских граждан. По поручению президента был создан и просчитан федеральный проект. Были получены результаты, которые показали, что затраты окупятся за счет дополнительных факторов рабочего времени, отсутствия и минимизации потерь. То есть в бюджет поступит в итоге больше средств, чем будет потрачено.

«Что мы имеем в итоге? Классический пример неисполнения поручения президента. Он выйдет в каком-то виде этот федеральный проект, но отнюдь не в том, который был научно обоснован не только теми, кто в нем заинтересован ‒ эндокринологами, не только нами, заинтересованными с точки зрения минимизации потери рабочего времени, а даже такими независимыми центрами, как ФГБУ „Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи”.

Мы хотели бы подчеркнуть, что социальная ответственность, социальная солидарность бизнеса проявляется не только в том, что он исправно должен платить налоги и выполнять все остальные предусмотренные законодательством требования к организации его производства. Но это должно проявляться и в том, чтобы подсказывать, что именно нужно изменить в таких социальных вопросах, которые на самом деле являются экономическими.

И мы хотели бы вместе с Лигой пациентов рассмотреть возможности, связанные с созданием собственных реестров назначений, поэтому готовы активно помогать любым заинтересантам в создании соответствующих реестров на местах».

Рождественский Дмитрий Анатольевич, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, рассказал о сегодняшнем взаимодействии со странами ‒ членами Союза.

«Рынок Союза был создан юридически в 2016 году, когда был принят пакет документов, обеспечивающий базовые функции. Но работать он начал в конце 2019 года, когда национальные системы оценки лекарства приняли первые досье на оценку качества эффективности и безопасности лекарственных препаратов по союзным правилам.

Примерно 87% регистраций лекарственных препаратов приходятся на Российскую Федерацию.

Более 2400 препаратов получили регистрационное удостоверение, и в работе сейчас находится около 8000 заявлений.

Нужно учесть, что до 2021 года действовало условие, что все государства признания должны рассматривать досье по очереди и не могли это делать одновременно. Изменение, которое позволяло государствам признания всем вместе начинать работать после того, как препарат зарегистрирован референтным государством, было принято только в 2021 году и формально начало работать с 2022 года».

По итогам пленарной и других сессий слово предоставляли и искусственному интеллекту. Объективно говоря, до уровня спикеров и понимания ими глубины проблем подняться ему не удалось. Трудно не согласиться с Виталием Омельяновским, генеральный директором Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, ранее отметившим, что «технологии на базе искусственного интеллекта, предназначенные для здравоохранения, должны доказать не только свою клиническую, но и экономическую эффективность», а значит, только после этого они имеют право быть погруженными в систему ОМС.

gxpnews