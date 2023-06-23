Россия и Китай возобновят дискуссию по вопросам применения стандартов GMP

Министерство промышленности и торговли РФ намерено возобновить переговоры с Китаем по поводу применения стандартов GMP (Good Manufacturing Practice) при работе с российскими лекарствами в стране. Обсуждение темы началось между сторонами еще до пандемии COVID-19, однако в период массового распространения инфекции этот процесс приостановился, рассказала ТАСС замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

«Работа по детальному изучению подходов и норм к лицензированию производства и выдаче сертификатов GMP была начата еще до ковида, но процесс прервался из-за пандемии. И сейчас мы со своей стороны готовы к возобновлению консультаций по этим вопросам», – пояснила она. Готов ли Китай возобновить обсуждение, неизвестно.

Приезжева заявила об этом в ходе Российско-китайского фармацевтического форума, который состоялся 20 июня в Шанхае. Во время своего выступления она также сообщила о том, что в Минпромторге РФ видят перспективы роста объема экспорта фармпродукции: «Целый ряд мер поддержки для экспортеров будет использоваться для того, чтобы этот экспорт развивался».

gxpnews