Австралийская Vaxxas открыла завод по производству вакцин-пластырей

Австралийская биотехнологическая компания Vaxxas открыла завод по созданию безыгольных вакцин – пластырей – в Брисбене (штат Квинсленд). Разработка под кодовым названием (HD-MAP) пока еще не доступна в продаже, потому что не завершены клинические испытания.

Объект занимает площадь в 5500 кв. м, а его строительство частично проспонсировано правительством Квинсленда. «Вакцинные пластыри», которые здесь будут производить, – это «микрочипы высокой плотности», доставляющие вакцину к иммунным клеткам, расположенным под поверхностью кожи.

«Этот объект значительно увеличит наши производственные мощности, создаст новые местные квалифицированные рабочие места и позволит компании Vaxxas провести клинические испытания на поздней стадии, которые выведут на рынок наши первые коммерческие вакцинные продукты. <…> При поддержке правительства штата Квинсленд и федерального правительства Австралии биомедицинский центр компании Vaxxas прочно займет место Австралии в авангарде инноваций в области вакцинных технологий», – заявил генеральный директор компании Vaxxas Дэвид Хоуи.

gxpnews