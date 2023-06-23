FDA одобрило два препарата против диабета от Eli Lilly для детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило назначать детям два противодиабетических препарата от Eli Lilly – Jardiance и Synjardy (эмпаглифлозин). Они применяются для лечения диабета второго типа, но ранее были одобрены только для взрослых пациентов.

Препараты одобрены в качестве дополнения к диете и физическим упражнениям для улучшения контроля сахара в крови у детей в возрасте 10-17 лет. Исследования показали, что при лечении эмпаглифлозином у испытуемых значительно снизился средний уровень сахара в крови.

Эмпаглифлозин катализирует выведение глюкозы с мочой. В компании уверены, что это эффективная альтернатива для лечения пациентов-детей, для которых препарат от диабета метформин до этого момента являлся единственным доступным пероральным средством.

Jardiance и Synjardy впервые одобрены FDA в 2014 и 2015 годах для лечения диабета второго типа у взрослых. При диабете второго типа организм не вырабатывает и не использует инсулин в нормальном режиме, что приводит к высокому уровню глюкозы в крови.

Ранее Eli Lilly поделилась промежуточными результатами исследования противодиабетического препарата Mounjaro (тирзепатид) в качестве средства для борьбы с лишним весом. По данным фармкомпании, в ходе испытаний Mounjaro помог пациентам сбросить до 15,7% массы тела.

gxpnews