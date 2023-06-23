Фармацевты выбрали лучшего отечественного производителя МНН-дженериков

В национальной премии Smartpharma Awards 2023 в номинации «Выбор фармацевта: МНН-дженерики, которым я доверяю» профессиональное сообщество присудило победу компании Renewal.

Компания представлена на фармацевтическом рынке более 25 лет – с 19‌97 года. За это время ей удалось войти в топ-3 предприятий по объемам реализации лекарственной продукции на российском розничном фармацевтическом рынке.

В прошлом году компания открыла крупнейшую лабораторию фармацевтической разработки, где планируется изучение и регистрация более 50 лекарственных препаратов в год. Уже в 2022 году компания выпустила порядка 40 новых лекарственных средств, а в этом году планируется ввести в оборот до 60 новых востребованных продуктов. Сегодня же портфель Renewal насчитывает 220 препаратов основных терапевтических групп – эти продукты доступны в более чем 50 000 аптек России и хорошо знакомы как фармацевтам и провизорам, так и самим потребителям.

Компания удостаивается статуса лучшего производителя МНН-дженериков в рамках Smartpharma Awards уже в четвертый раз.

Smartpharma Awards – фармацевтическая премия, организованная компанией «Доктор на работе» в 2018 году. Ключевая особенность проекта в том, что в выборе победителей участвуют только сотрудники аптек, а это более 28 500 специалистов. Тема премии в этом году – «Выбор аптек»: организаторы подчеркивают, что мнение фармацевтов и провизоров не менее важно, чем врачебное.

gxpnews