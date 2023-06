Фармацевты смогут получить квалификационную категорию через «Госуслуги» Фармацевты выбрали лучшего отечественного производителя МНН-дженериков » Merck & Co.: Keytruda не справилась с лечением рака желудка на ранней стадии Американская Merck & Co. отчиталась о еще одной неудачной попытке применения противоопухолевой Keytruda в лечении онкопациентов. Препарат оказался неэффективен при лечении резектабельной аденокарциномы желудка и пищеводно-желудочного перехода. Применение Keytruda лишь незначительно продлило жизнь некоторым испытуемым, но статистической значимости этот результат не имеет, отметили в Merck & Co. «Результат подчеркивает проблемы в лечении местнораспространенного резектабельного рака желудка. Инновационные исследования на ранних стадиях рака имеют решающее значение для оказания помощи пациентам в достижении лучших результатов, и наши усилия продолжатся. Мы благодарны пациентам и исследователям за их участие в этом исследовании», – вице-президент по глобальному клиническому развитию Merck & Co. Скот Эббингауз. Так, возможности разработки изучались, в частности, следующими способами: в комбинации с химиотерапией перед операцией в неоадъювантном режиме, в комбинации с химиотерапией в адъювантном режиме, а затем в качестве монотерапии. При этом ранее в аналогичной схеме периоперационного лечения немелкоклеточного рака легкого на ранней стадии Keytruda показала положительный результат, значительно снизив риск рецидива, прогрессирования заболевания или смерти. Кроме того, комбинированное химиотерапевтическое лечение с Keytruda значительно снизило риск смерти – на 22% – по сравнению с химиотерапией у пациентов с недавно диагностированным распространенным HER2-отрицательным раком желудка. В настоящее время компания Merck & Co. насчитывает около 20 регистрационных исследований Keytruda по различным типам рака на ранних стадиях. В их число входит исследование Keynote-975, в котором оценивается добавление Keytruda к химиорадиотерапии при раке пищевода для предотвращения рецидивов. gxpnews