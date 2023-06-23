Фармацевты смогут получить квалификационную категорию через «Госуслуги»

Минздрав РФ подготовил и опубликовал новую версию порядка прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории. Изменения, перечисленные в проекте, направлены в первую очередь на оптимизацию и автоматизацию этой процедуры.

Так, медики и фармацевты смогут подать заявление на прохождение аттестации через портал «Госуслуг», а также по электронной почте. При этом в перечень необходимых документов включен страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Как говорится в пояснительной записке к проекту, это необходимо «в целях сближения процедур аттестации и аккредитации при использовании единого портала при подаче документов». Кроме того, если услугу запрашивает педагогический и научный работник, потребуется копия договора об организации практической подготовки обучающихся с образовательной организацией.

Помимо этого, проект приказа уточняет и актуализирует некоторые положения, относящиеся к процедуре проведения аттестации, в частности: уточняет требования для направления документов лицами, получившими образование в иностранных образовательных организациях; наделяет организации, которыми создаются аттестационные комиссии, полномочиями на утверждение не только персонального состава аттестационной комиссии, но и положения об организации работы; определяет требования к уровню образования и квалификации для членов экспертной группы.

В мае 2023 года СибГМУ объявил о запуске уникальной модели, которая, как ожидается, позволит студентам получать профессиональное образование в области медицины и фармации по индивидуальным образовательным траекториям. Она предполагает формирование дополнительных компетенций параллельно с освоением основной программы, а также получение практических навыков в целях упрощения дальнейшего трудоустройства. К примеру, направление «Разработчик лекарственных средств» откроет студенту доступ к проектной научно-исследовательской работе на базе кафедральных и научно-образовательных лабораторий.

gxpnews