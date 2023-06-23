За полгода заблокировано 17 тысяч ресурсов, незаконно торгующих лекарствами

Количество интернет-ресурсов, заблокированных из-за незаконной торговли лекарствами, за шесть месяцев 2023 года составило 17 000, сообщила в среду начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.

«В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора рассмотрено 175 899 интернет-ресурсов. По факту реализации, незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов. При этом, если в 2020 году это было 6500, в 2021-м это уже было 12 000, в 2022 году – 20 500, и сейчас за шесть месяцев по решению Росздравнадзора заблокированы Роскомнадзором 17 000 сайтов», – сказала она на заседании экспертного совета обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Госдумы по охране здоровья.

Крупнова пояснила, что в 17% случаях блокировались интернет-страницы, где осуществлялась торговля препаратами, не зарегистрированными в России, 13% приходится на случаи, когда сайты продавали рецептурные препараты, которые на тот момент не были разрешены к реализации. Еще 5% – случаи торговли лекарствами, относящимися к предметно-количественному учету, вызывающими наркотическую зависимость, и непосредственно наркотическими и психотропными средствами.

«Остальные сайты – это почти 69% – это рост реализации лекарственных препаратов непосредственно в социальных сетях и на сайтах, которые являются досками объявлений. Это наши граждане реализуют и пытаются реализовать лекарственные препараты, которые в том числе могут быть начаты уже, то есть использовались не до конца, так и приобретенные впрок», – добавила Крупнова.

При этом, если у блокируемого сайта есть копии или так называемые зеркала, то Росздравнадзор сразу просит Роскомнадзор блокировать и их, уточнила она.

gxpnews