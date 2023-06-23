FDA впервые одобрило противовоспалительный препарат для профилактики инфаркта

FDA одобрило препарат Lodoco от словацкой компании Agepha Pharma для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у взрослых пациентов с установленной атеросклеротической болезнью или несколькими факторами риска в анамнезе. В основе разработки – колхицин, ввиду чего Lodoco можно назвать первым противовоспалительным препаратом с таким показанием, одобренным американским регулятором.

Показания к применению: снижение риска инфаркта миокарда, инсульта, коронарной реваскуляризации и в целом смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат будет доступен по рецепту по второй половине 2023 года в дозе 0,5 мг. Его можно применять в сочетании со стандартными липидоснижающими препаратами – для лечения ССЗ.

«Для эффективного лечения коронарной болезни кардиологи должны агрессивно снижать уровень воспаления и холестерина [у пациента]. <…> Одобрение FDA первого препарата, направленного против воспаления сердечно-сосудистой системы, является важным шагом вперед для лечения наших пациентов», – заявил профессор Гарвардского университета, кардиолог Пол Ридкер. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы компании.

Колхицин получают из растения крокус осенний, которое тысячелетиями использовалось в Египте в медицинских целях. Лекарства на его основе имеются в широкой продаже, однако длительное время колхицин ассоциировался только со средством от подагры.

«Впервые у пациентов с остаточным воспалительным риском, измеряемым hs-CRP [высокочувствительный С-реактивный белок], появится одобренный FDA вариант лечения, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет воздействия на воспалительные пути, влияющие на основные сердечные события», – заявил кардиолог из медицинского факультета Университета Джона Хопкинса Майкл Блаха.

Ранее FDA одобрило инъекционный препарат Injectafer для восполнения дефицита железа у взрослых пациентов с ССЗ. «Это первый и единственный случай одобрения FDA внутривенной железозаместительной терапии для взрослых пациентов с сердечной недостаточностью, прогрессирующим и хроническим заболеванием», – заявил главный врач компании-разработчика American Regent Рави Тайи.

gxpnews