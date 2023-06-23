Салагай вошел в состав Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

Всего в состав Координационного совета включены 30 человек. Среди прочих в совет вошли директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, первый замглавы Минтруда России Ольга Баталина (она стала ответственным секретарем совета), председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и замглавы этого комитета Татьяна Буцкая.

План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы правительство утвердило в начале мая 2023 года. Минздраву поручено с 2023 по 2026 год заняться сохранением здоровья женщин всех возрастов. К сентябрю 2023 года ведомству нужно обновить и внедрить клинические рекомендации по искусственному прерыванию беременности, дополнив их информационным блоком о негативных последствиях.

До 2026 года, согласно распоряжению правительства, должна повыситься осведомленность населения о возможностях оказания медпомощи пациентам с бесплодием путем применения репродуктивных технологий. В указанный период Минздрав также должен повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для женщин и девочек, в том числе в сфере охраны репродуктивного здоровья. Кроме того, ведомство займется совершенствованием программ профилактических осмотров и диспансерного наблюдения в целях снижения рисков для здоровья женщин.

Помимо этого, министерство должно проконтролировать открытие на базе центральных районных и межрайонных больниц медицинских подразделений по работе с желающими иметь детей. Поставлена цель – создать школы репродуктивного здоровья. Также Минздрав должен выполнить еще несколько пунктов плана.