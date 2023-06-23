Число индикаторов риска для рынка медизделий вырастет вчетверо

Регламент придет на смену действующему приказу №503н от 24 мая 2021 года «Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований, используемого Федеральной службой ‎по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий».

Среди индикаторов будет сохранен пункт, включающий двукратный и более рост количества документов о результатах клинических испытаний МИ, выданных медицинской организацией, за календарный год в сравнении ‎с предыдущим годом.

При этом добавятся три новых. Факторами риска станет заявление ‎о предоставлении лицензии на техобслуживание медизделий или о внесении изменений в реестр лицензий от компании, которой принадлежит оборудование для ремонта или право на пользование или владение помещениями, которые ранее в течение года использовались другим оператором, если заявления о прекращении деятельности по этому адресу или этого оборудования не поступало.

Четвертым фактором риска станет наличие у компании, которая претендует на лицензию или владеет ею, сотрудника, который проводит сервис медтехники по договору с другой компанией в ином регионе, не граничащим с регионом оператора техобслуживания медтехники.

Согласно действующей нормативной базе, индикаторы риска сами по себе не являются нарушением обязательных требований, но, с высокой степенью вероятности, свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда пациентам или участникам рынка оборота медизделий, поэтому могут стать поводом для внеплановой проверки Росздравнадзора.

Индикатор двукратного роста количества документов о результатах клинических испытаний медизделий включен в перечень рисков в конце мая 2021 года. Росздравнадзор последовательно расширяет число методов госконтроля за рынком медизделий – помимо плановых и внеплановых проверок, ведомство вводит в свой арсенал инспекции, профилактические визиты и предостережения игрокам рынка МИ.