Российские фармкомпании готовы к сотрудничеству с Алжиром

Сотрудничество России и Алжира в области фармацевтики может быть очень перспективным, считает вице-президент «Р-Фарм» Кира Иванова. По ее мнению, африканская страна готова на совместную работу в этой сфере несмотря на геополитический подтекст, сообщает Sputnik Afrique.

«Мы готовы поделиться навыками наших сотрудников, данными, которые используются в клинической практике и лабораторных исследованиях, <…> чтобы они также могли развивать эти навыки в Алжире», – сообщила она корреспондентам издания в кулуарах Российско-алжирского бизнес-форума, состоявшегося в Москве 14 июня.

По ее словам, Алжир – одна из тех стран, которая не препятствует сотрудничеству. В период массового распространения коронавирусной инфекции, например, российская вакцина против COVID-19 очень быстро вышла на рынок Алжира. По мнению Ивановой, две страны «уже накопили определенный опыт взаимодействия и создали механизмы гармонизации правил», что подготовило базу для дальнейшего развития проектов в фармацевтическом секторе.

С Алжиром, к примеру, сотрудничает «Герофарм». В 2023 году местная фармкомпания запустила производство инсулинов по российской технологии. Первая партия составила 40 тысяч флаконов генно-инженерного инсулина человека короткого действия. До конца месяца будет выпущено еще 80 тысяч флаконов, а к концу года 50% населения будут обеспечены инсулином за счет местного производства.

gxpnews