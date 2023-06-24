Минздрав: санкции не повлияли на российскую отрасль трансплантологии

Дефицита лекарственных средств и медизделий для проведения операций по пересадке органов в России нет, уверен главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Для замены той продукции, которая более не поставляется в страну из-за санкций, есть отечественные аналоги, уточнил он.

«Мы работаем очень интенсивно, серьезно, все у нас есть, всего у нас хватает. Есть российские аналоги того, что необходимо. Нет у нас пока каких-то серьезных затруднений, которые невозможно было бы преодолеть», – заявил он в эфире телеканала «Доктор».

Говоря об отрасли в целом, Готье заметил, что возглавляемый им НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова за последние 10 лет «достиг международного, небывалого уровня» в вопросе трансплантации сердца. Средний срок ожидания сердца донора составляет 50 дней, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что список регионов РФ, где проводят трансплантацию почки, увеличился до 36. Такую высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в 66 медицинских учреждениях.

gxpnews