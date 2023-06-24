Пилот по созданию фармацевтических классов в школах запустят в России

В Пермском крае запустят пилотный проект, в рамках которого в нескольких школах откроют фармацевтические классы. Для определения образовательных учреждений, которые станут участниками проекта, будет объявлен конкурс – заявиться на него может любая школа. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Ученики, помимо углубленного изучения биологии и химии, будут проходить профессиональные пробы и практики, выполнять учебно-исследовательские работы, участвовать в предметных олимпиадах и конкурсах, а также посещать профориентационные экскурсии. Планируется, что школа с фармацевтическим классом будет сотрудничать с аптечными сетями, промышленными предприятиями и профильными вузами региона.

С инициативой развивать профильные классы в школах выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Сегодня есть потребность в грамотных специалистах в сферах медицины, образования и строительства, машиностроения и IT. Создание специализированных классов при лучших высших учебных заведениях региона, а также различные курсы и программы допобразования позволят школьникам уже на этапе получения среднего образования лучше сориентироваться в выборе будущей профессии. Благодаря комплексному подходу мы рассчитываем решить ряд задач, в том числе обеспечить квалифицированными кадрами предприятия нашего промышленного региона, сократить дефицит специалистов в здравоохранении и, главное, заинтересовать молодежь остаться работать и строить профессиональную карьеру в регионе», – заявил он.

Тем временем СибГМУ объявил о запуске уникальной образовательной модели для студентов-медиков и фармацевтов. Она предполагает формирование дополнительных компетенций параллельно с освоением основной программы, а также получение практических навыков в целях упрощения дальнейшего трудоустройства. К примеру, направление «Разработчик лекарственных средств» откроет студенту доступ к проектной научно-исследовательской работе на базе кафедральных и научно-образовательных лабораторий.

gxpnews