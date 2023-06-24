Белорусская вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2023 года

В Беларуси к концу 2023 года появится собственная вакцина против коронавирусной инфекции. К разработке в республике приступили весной 2020 года, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения республики, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в ходе конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Белорусские специалисты работают над программой разработки «собственной вакцины от новой коронавирусной инфекции с прицелом на дальнейшее развитие производства вакцин», добавил он, отвечая на вопрос о том, насколько актуален данный проект на фоне спада заболеваемости COVID-19 и снятия мирового режима ЧС из-за болезни.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что благодаря проекту по разработке противокоронавирусной вакцины в стране теперь есть современное оборудование, которое пригодится для создания препаратов против различных заболеваний в будущем. «Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах», – отмечал белорусский лидер.

В 2021 году в Беларуси наладили выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V», а с 2020 года в стране вакцинировали добровольцев в рамках эксперимента.

gxpnews