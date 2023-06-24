FDA одобрило индийский дженерик препарата против ХОБЛ от Boehringer Ingelheim

Индийская Lupin стала первой фармкомпанией, получившей одобрение в США на непатентованную версию блокбастера Spiriva HandiHaler от компании Boehringer Ingelheim. Препарат применяют при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) для купирования приступов хрипоты, кашля, одышки. Об этом сообщает Fierce Pharma.

Порошок тиотропия бромида для ингаляций от Lupin производится на заводе в Питхампуре (Индия). По словам генерального директора компании Виниты Гупты, это одобрение первое в США для порошкового ингалятора – дженерика из Индии. На фоне этой новости цена акций Lupin подскочила на 5% в среду. «Это важная веха на нашем пути к созданию нашей франшизы в области респираторных препаратов на глобальном уровне», – заявила она.

В источнике уточняется, что уже почти два десятилетия эксклюзивными правами на оригинальный препарат – Spiriva HandiHaler – обладает немецкая Boehringer. Ингалятор Spiriva одобрен FDA еще в 2004 году в качестве поддерживающей терапии при ХОБЛ, а пять лет спустя – для лечения обострений ХОБЛ. В США Boehringer имеет патенты на Spiriva до 2027 года, и пока неясно, помешают ли они компании Lupin выпустить на рынок свой дженерик.

«Мировые продажи Spiriva в 2015 году превысили $5 млрд, но конкуренция на рынке, полном соперников, включая Advair от GSK, Xolair от Roche, Symbicort от AstraZeneca и EpiPen от Mylan, взяла свое. Продажи препарата Spiriva снизились в 2021 году из-за конкуренции со стороны компаний с непатентованными версиями препаратов в Европе», – говорится в источнике.

gxpnews