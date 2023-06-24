В Госдуме предложили разрешить госзакупки лекарств по торговому наименованию

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил обращение в правительство, в котором указал на необходимость усовершенствовать механизм организации госзакупок лекарств. В частности, предлагается разрешить проведение оптовых закупок по торговому наименованию, пишет «Коммерсантъ».

Закупка препарата по торговому наименованию возможна только в том случае, если лекарство требуется конкретному пациенту – чаще всего это тяжелобольные люди. Решение о назначении такого средства принимает врачебная комиссия, а объясняется эта мера индивидуальной реакцией больного на оригинальные и дженериковые препараты.

Если госзаказчики получат возможность группировать закупки конкретных лекарств, цена на единицу приобретаемого товара будет снижена за счет эффекта масштаба, считает Фаррахов. Кроме того, это позволит облегчить работу контрактных служб.

Ранее звучало предложение о внесении в закон о госзакупках поправок, которые разрешат покупку лекарств по офсетным контрактам сразу несколькими медучреждениями. В этом случае исполнитель контракта получит право выступить единственным поставщиком для нескольких заказчиков на территории субъекта РФ.

gxpnews