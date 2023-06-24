ФАС признала Microlife виновной в координации цен на тонометры

Дело в отношении Microlife возбуждено в феврале 2023 года. Тогда ФАС установила, что компания направляла покупателям прайс-листы с указанием минимального уровня цен для последующей розничной продажи потребителям.

В результате рассмотрения дела служба заключила, что Microlife установила рекомендованную розничную стоимость тонометров на площадках «Яндекс.Маркет», Ozon и Apteka.ru, контролировала цены и воздействовала на них.

Microlife признана виновной в координации экономической деятельности (ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции»). По соответствующей ч. 5 ст. 14.32 КоАП РФ компании грозит штраф от 1 до 5 млн рублей.

Microlife оказывала содействие в ходе расследования обстоятельств дела и устранила нарушения закона, поэтому предписание не выдавалось, сообщили в ФАС.

В России зарегистрировано 44 модели тонометров производства Microlife AG серии BP, включая автоматические и полуавтоматические тонометры, а также профессиональные приборы WatchBP Home и WatchBP Office. Держателем регудостоверений выступает ИП Перминова Яна Геннадьевна. В деле речь идет о девяти моделях тонометров.