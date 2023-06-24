Eli Lilly объявила о покупке Dice Therapeutics за 2,4 млрд долларов

Eli Lilly объявила о покупке Dice Therapeutics. Сумма сделки составит около 2,4 млрд долл. Это позволит укрепить портфель препаратов против иммунных заболеваний с помощью экспериментального препарата для лечения псориаза.

Фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о покупке Dice Therapeutics. Компания стремится расширить свой арсенал в области иммунологии. Сделка, которая оценивается в 2,4 млрд долл., как ожидается, будет закрыта в III квартале этого года.

Основную ставку Eli Lilly делает на потенциально прибыльный препарат от ожирения тирцепатид, также известный как Mounjaro. Она получит главный препарат Dice — DC-806, пероральный препарат, находящийся на II стадии клинического исследования для лечения псориаза. Он представляет собой ингибитор интерлейкина-17 (IL-17). Dice использует для этого свою запатентованную технологическую платформу DELSCAPE. Lilly попыталась разработать собственный пероральный препарат IL-17, но потерпела неудачу и отказалась от его дальнейшей разработки в прошлом году, пишет Reuters.

У Lilly есть свой аналогичный препарат, но для инъекционного введения. Препарат для лечения псориаза «Талс» (иксекизумаб) обращается на рынке с 2016 года. В 2018 году Genentech, подразделение Roche, подала судебный иск против Eli Lilly, обвинив последнюю в том, что «Талс» нарушает один из ее патентов.

pharmvestnik